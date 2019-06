Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Sur tout le territoire National, personne ne veut enseigner et aller travailler dans le 93, Seine St Denis, où au quotidien les enseignants et les élèves doivent faire face à une montée de violence depuis des années mais qui semble atteindre son paroxysme. Hier encore un professeur d'histoire géo a été battu et racketté devant son collège et il va démissionner car il n'arrive plus à enseigner dans de telles conditions (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

