Le stade Théophile Hoarau serait en passe de faire l'objet d'une fermeture, le motif : la non-conformité de l'équipement sportif !

Si cette information s’avère véridique, une fois de plus l’amateurisme de cette équipe municipale est à son paroxysme. Comment peut-on laisser nos équipements sportifs à l’abandon, comment un tel équipement comme le stade Théophile Hoarau, qui chaque week-end accueille des manifestations sportives, du public, des enfants et des adultes, ne soit pas en conformité avec la réglementation en vigueur. C’est grave, une des responsabilités du Maire, c’est d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur son territoire.

Une fois de plus cette situation démontre la négligence de cette administration communale à traiter les priorités de la commune. Sur le plan sportif, c’est un échec quand on sait que le sport est un tremplin pour notre jeunesse. Le que nos équipements sportifs sur le territoire ne sont plus en état d’usage et aux normes est la preuve de l’échec politique de cette équipe municipale.

Nous demandons à Monsieur le Maire la transparence à ce sujet et il est essentiel que la population et les usagers soient informés de la situation.

Le stade Théophile Hoarau remplirait-il les conditions de sécurité pour l’organisation des manifestations sportives ? Il s’agit aujourd’hui, d’évitez la diversion au travers de la " lettre du Maire " qui fait l’éloge des actions de la majorité, alors que la commune n’assure plus ses missions premières... Nous avons bien peur que cet équipement sportif ne soit pas un cas isolé !

La population n’est pas dupe, la mandature qui s’achèvera en Mars 2020 est dans la continuité de celle qui s’est achevée en mars 2014.

Philippe Rangama

Pour le bureau politique du Peup (Parti pour l’Éducation et l’Unité Populaire)