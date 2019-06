Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les élèves réunionnais et leurs familles sont victimes d'un cafouillage ministériel. Mardi, le gouvernement annonçait qu'il n'y aurait aucun report du brevet à La Réunion. Reculade le lendemain, puisqu'une nouvelle annonce contradictoire reportait le brevet initialement prévu les 27 et 28 juin, au 1er et 2 juillet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

