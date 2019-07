Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Boris Gamaleya, poète intensément inspiré par La Réunion, ses paysages, ses blessures et son appel à la liberté, illustré par l'épopée des marons, est parti vivre ses rêves lot koté la vi. Mais n'oublions pas celle qui l'a accompagné fidèlement, dans ses luttes politiques et sociales, dans la répression subie autour des années 60-70 mais aussi dans son exploration de l'histoire et de l'imaginaire réunionnais. La femme du poète, Clélie, a aussi écrit et publié.

