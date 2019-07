Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le Conseil Départemental, maître d'ouvrage des travaux de sécurisation et de confortement du barrage du Bras de la Plaine, a choisi, pour y accéder, de faire construire une piste de 12 km dans le lit la rivière, un lieu pourtant réputé pour la beauté sauvage de ses gorges dont des falaises d'orgues basaltiques. Les travaux sont en cours, il en résulte déjà une totale défiguration du site : la piste est construite avec des roches prélevées dans la partie basse de la rivière et le touriste randonneur se retrouve confronté, dans le bruit et la poussière, à une noria de camions et de pelles excavatrices. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

