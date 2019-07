Depuis 2017, nous avons engagé la transformation de notre pays.

Le président de la République, le Gouvernement, nos parlementaires et l’ensemble de notre Mouvement ont travaillé pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes : école obligatoire à partir de 3 ans, dédoublement des classes dans les zones d’éducation prioritaire, revalorisation de la prime d’activité, suppression des cotisations salariales, défiscalisation des heures supplémentaires, rénovation thermique des logements, arrêt des centrales à charbon, sortie en 3 ans du glyphosate, droits à vie pour les personnes en situa-tion de handicap, voilà des exemples de mesures qui changent la vie de millions de Français et de Françaises.

Nous La République En Marche ! sommes allés à la rencontre de huit d’entre eux pour qu’ils nous racontent comment ces réformes ont déjà changé leur vie en 2 ans. Ils témoignent dans notre brochure “Paroles de Français et de Françaises” que vous pouvez consulter en ligne sur le site de La République En Marche !

Pour que les français et les Réunionnais puissent se rendre compte des change-ments opérés depuis 2 ans dans leur commune, nous avons développé la plate-forme “Ce qui a changé près de chez vous”. Le fonctionnement est simple : il vous suffit d’entrer votre code postal et la plateforme vous indique ce qui a changé près de chez vous :

➜ https://chezvous.en-marche.fr/

Farid Mangrolia

Référent Territorial

La République En Marche !