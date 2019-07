Nous avons reçu la lettre ouverte que vous avez co-signée en date du 10 juillet 2019, suite à l'appel à la convergence lancé par Yannick Jadot, Delphine Batho, Antoine Waechter et quelques autres, le 8 juillet.

Europe Écologie Les Verts Réunion s’inscrit bien dans cette orientation et nous sommes convaincus de la nécessité d’avoir le plus possible d’élus écologistes dans les prochains conseils municipaux. Les élections européennes du 26 mai ont démontré, à La Réunion, avec plus de 72000 voix pour les partis se réclamant de l'écologie, que la bataille culturelle est en passe d’être gagnée. A nous, tous ensemble, de gagner désormais la bataille politique.

Mais le chantier reste cependant immense et nous n’y arriverons qu’en y incluant tous ces citoyens qui, à La Réunion ou ailleurs, se mobilisent pour le climat, manifestent contre les grands projets inutiles, mènent des actions concrètes et innovantes sur la protection du littoral la réduction des déchets et pour la promotion d’alternatives au consumérisme, etc.

Localement, nous sommes déjà engagés dans des luttes aux côtés d’associations et de collectifs contre les puissants lobbies qui jusqu’ici ont dominé sans partage l’économie réunionnaise. C’est pourquoi nous invitons celles et ceux qui se sentent concerné-e-s par les enjeux du 21ème siècle, à travailler à la constitution de listes citoyennes autour de platesformes programmatiques visant à construire la transition écologique et solidaire. Les

communes et les EPCI sont la bonne échelle pour construire cette écologie du quotidien, pour conjuguer la transition énergétique, la justice sociale et la démocratie.

Dans cette perspective, il nous paraît utile de prendre le temps de la concertation et d’éviter soigneusement des positionnements hâtifs ou des stratégies d’appareils. En l’état, il nous paraît prématuré de nous réunir dès le samedi 20 juillet à l’Hermitage comme vous nous le proposez. D’une part, parce que la période de vacances de l’hiver austral s’y prête peu, d’autre part, parce que nous voulons faire toute leur place aux mouvements citoyens avec

lesquels nous agissons. Nous lancerons donc début septembre une initiative en ce sens, à laquelle évidemment vous serez convié-e-s. Cela prendra la forme d’un Appel citoyen, public et d’une rencontre ouverte avec associations, mouvements, collectifs, etc., qui travaillent déjà à cette transition. Cela suppose aussi que nous inventions des formes nouvelles d’exercice et de pratique du pouvoir local et que nous renouvelions profondément le fonctionnement des organisations politiques pour faire vivre cette implication citoyenne et élaborer un projet de transition écologique et solidaire.

La discussion doit être libre et sans tabou mais à partir d’un principe qui nous paraît fondamental, l’écologie n’est pas négociable, car face aux menaces d’effondrement, les conditions d’un rassemblement écologique et solidaire doivent être entièrement clarifiées.

Pour Europe Écologie Les Verts Réunion,

Le secrétaire régional, Jean-Pierre Marchau