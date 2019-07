Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a annoncé ce jour ses préconisations pour un futur "système universel" des retraites. Des préconisations censées servir au projet de loi attendu en Conseil des ministres à l'automne. Ces annonces sont l'aboutissement d'un long travail d'écoute et de réflexion qui s'est étalé sur plus d'un an et demi. La CFTC tient à souligner la qualité de la méthode de travail initiée par Monsieur le Haut-Commissaire, méthode qui a permis d'étudier de manière apaisée un grand nombre de sujets. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a annoncé ce jour ses préconisations pour un futur "système universel" des retraites. Des préconisations censées servir au projet de loi attendu en Conseil des ministres à l'automne. Ces annonces sont l'aboutissement d'un long travail d'écoute et de réflexion qui s'est étalé sur plus d'un an et demi. La CFTC tient à souligner la qualité de la méthode de travail initiée par Monsieur le Haut-Commissaire, méthode qui a permis d'étudier de manière apaisée un grand nombre de sujets. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)