Madame la Députée Nadia Ramassamy s'est entretenu cette après-midi avec le nouveau préfet de La Réunion Jacques Billant. Au cours de cet entretien franc, courtois, constructif et républicain, la Députée a d'abord souligné l'importance des contrats aidés pour les Réunionnais et qu'il convenait de les maintenir.

Ensuite, elle a demandé que l'APL soit bien rétablie afin d'aider les familles à rénover leur logement, accéder à la propriété, et relancer la croissance des entreprises du bâtiment.

Puis, elle a demandé à ce que le Gouvernement respecte le "réflexe Outre-mer" dans tous les Projets de loi, ainsi que l'aide de 28 millions pour le secteur de la canne-sucre.

Enfin, elle a insisté sur la persistance du chômage des jeunes et de la vie chère sur l'Île et que les Réunionnaises et les Réunionnais attendaient des réponses concrètes, immédiates et tangibles.