Après des années de combat sans relâche et de multiples rendez-vous, l'installation des greffes des tribunaux de commerce dans les DROM se concrétise enfin : Guillaume Hamon, nouveau greffier en charge de la gestion du RCS de Saint-Denis a prêté serment vendredi 19 juillet. Le MEDEF Réunion se réjouit de son installation. Présent depuis le début du mois de juillet, il a commencé les recrutements et la mise en place des services affiliés au greffe qui permettront notamment d'assurer la tenue du registre du commerce et des sociétés, et d'accompagner les acteurs économiques de l'île dans l'accomplissement de leurs démarches. (photo d'illustration)

Extrêmement attentif à la mise en place rapide de ces services dont Infogreffe, le MEDEF Réunion a pu échanger sur la méthodologie de traitement des dossiers, l’absorption des retards et l’application des tarifs règlementés par l’Etat avec le nouveau greffier Guillaume Hamon.

Le démarrage des traitements effectifs aura lieu à compter du lundi 2 septembre 2019. Le Medef Réunion rappelle que plus de 20 000 dossiers sont en souffrance, et que les chefs d’entreprise reçoivent actuellement des chèques périmés, déposés pour une demande de K BIS depuis

plus d’un an.

" L’arrivée de Guillaume Hamon au RCS de Saint-Denis marque une grande avancée pour notre territoire et nos entreprises. La gestion du RCS marquait une rupture intolérable et inacceptable d’égalité de traitement entre les entreprises métropolitaines et ultra-marines. Enfin nous avons été

entendus, après des années de combat. Nous remercions le ministère de la Justice, qui a permis de faire aboutir ce dossier." souligne le Président du MEDEF Réunion Didier Fauchard.

" Je suis très heureux de travailler dès aujourd’hui avec l’ensemble des organisations et acteurs Réunionnais qui ont à cœur d’améliorer le service rendu aux entreprises de l’île et de renforcer l’accessibilité de la justice commerciale. J’ai toute conscience de l’espoir qu’a fait naître l’installation de ce greffe. Sachez que toute mon équipe est d’ores-et-déjà à pied d’œuvre pour rétablir la situation au plus vite et offrir aux usagers un service à la hauteur de leurs ambitions pour leur île. " Guillaume Hamon, greffier associé des tribunaux de commerce de Saint-Denis (La Réunion) et de

Mamoudzou (Mayotte)

Après un parcours universitaire à Rennes puis Paris en droit des affaires et droit des entreprises en difficulté, Guillaume Hamon obtient son diplôme d’accès à la profession de Greffier de tribunal de commerce en 2014. Il exerce dans un premier temps comme greffier stagiaire au sein du greffe du tribunal de commerce de Lorient, avant de s’associer en 2016. Il devient alors l’un des plus jeunes greffiers associés de France.