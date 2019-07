Nous irons vers les habitant⋅es pour les écouter et construire avec eux des solutions à leurs problèmes et pour leurs quartiers (concernant l'éducation, le logement, la mobilité, l'eau ...). C'est dans ces combats du quotidien qu'émergeront celles et ceux dont nous voulons être les colistier⋅es : des gens dont les situations et les engagements individuels sont représentatifs de nos concitoyens. Pour nous, il s'agit de dire : " venez siéger au conseil municipal pour appliquer votre programme! ".

Nous proposons aux animateurs et animatrices des luttes locales, sociales et environnementales, aux militant⋅es associatif⋅ves, syndicalistes et politiques et à celles et ceux qui le souhaitent, d’appuyer avec nous ce processus de reprise du pouvoir par le peuple et d’y prendre part.

Le programme et la liste seront élaborés avec les habitants de la commune ainsi que les futures instances de délibération et de contrôle citoyens ( référent de quartier, commissions tirées au sort, à tour de rôle...). Leurs choix seront respectés au travers de référendums locaux (dont ceux d’initiative citoyenne) pour, par exemple, les projets structurants (aménagements, urbanisme, commerces, transports…).

Pendant cette campagne des municipales nous voulons inventer les élu⋅es de demain : citoyen.nes parmi les citoyen.nes, révocables à mi-mandat, rendant des comptes, signataires de la charte Anticor, avec un seul mandat…etc.

Je tiens à rassurer les tamponnais, la lutte continue! A tous ceux qui craignent de perdre leur emploi, de ne plus avoir droit au chômage, de ne plus bénéficier d'une retraite décente, qui voient leurs factures augmentées, leur pouvoir d'achat baissé … Il a été dit que les maires qui ne seront pas En Marche seront les ennemis de Macron et nous vous assurons que nous serons bel et bien les adversaires de ce gouvernement et de toutes ses mesures de casse sociale.

Au Tampon il est urgent de développer l'activité économique en exploitant toutes les ressources et le potentiel de cette commune ( agriculture vivrière et biologique, artisanat, industries, commerces, tourisme…). Et partout les Insoumis défendront vos droits (travail, logement, éducation, santé, sécurité...) et l’accès pour tous, gratuitement, aux services publics du quotidien! Dés la rentrée, les tamponnais seront invités à un grand rassemblement qui lancera notre campagne.

Virginie Grondin - France Insoumise