Le "Collectif Réunion ADP" informe la presse des résultats de la seconde action de terrain visant à informer les réunionnais sur le Referendum d'Initiative Partagé (RIP) portant sur la privatisation des Aéroports de Paris.

Ce matin, 21 membres du collectif ont accueilli les réunionnais sur le marché de Saint Leu de 9h à 12h et nous avons ainsi pu faire signer 82 personnes directement sur le site du gouvernement. https://www.referendum. interieur.gouv.fr/soutien/ etape-1

Comme la semaine dernière, l'accueil a été très favorable, les réunionnais tous comme les touristes, prennent le temps de s'informer à la vue de nos 2 stands et souhaitent pour une bonne partie d'entre eux, voter directement sur place grâce aux tablettes numériques connectées à internet mises à disposition.

Fort de cette seconde action nous avons programmé deux nouvelles actions sur le marché de Saint Pierre les samedis 10 et 17 aout de 9h à 12h et toutes les personnes souhaitant s'exprimer par référendum sur cette privatisation sont donc invitées à venir à notre rencontre pour s'informer et signer.

ripadp974@gmail.com Nous invitons également tous les réunionnais souhaitant aider à la promotion de ce référendum à contacter le collectif sur l'adresse mail

A ce jour, 4134 personnes ont signé sur l'île soit une augmentation de +34% en 1 mois (+47% sur Saint Leu suite à notre action du samedi 27 juillet). Preuve s'il en en fallait, qu'il est important de continuer à informer la population au sujet de ce référendum. Nous ne souhaitons pas revivre le scandale de la privatisation des autoroutes.

Vous trouverez ci-joint 3 photos de notre action prises ce matin .

Le collectif RIP Réunion