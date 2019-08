Entretien entre la Députée de La Réunion Nadia Ramassamy et le Ministre de la Culture, de la Langue et de l'Archéologie de l'État Tamoul M. Thiru K. Pandiarajan : la Députée Nadia Ramassamy s'est entretenue ce mardi 6 août 2019 avec le Ministre de la Culture du Tamil Nadu (État Tamoul) dans la capitale cet État, à Chennai. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nadia Ramassamy a d’abord évoqué les liens historiques, culturels et linguistiques entre La Réunion et l’État Tamoul.

Ensuite, Nadia Ramassamy a proposé au Ministre une série de mesures pour renforcer la coopération entre La Réunion et l’État Tamoul, à savoir, multiplier les échanges artistiques, promouvoir la langue Tamoule à La Réunion et le français au Tamil Nadu, mettre en place des programmes de coopération entre établissements scolaires Réunionnais et Tamouls et créer un parcours " Erasmus " entre les étudiants Tamouls et les étudiants Réunionnais.

Sur invitation de la Députée Nadia Ramassamy, le Ministre s’est engagé à venir à La Réunion dans les prochaines semaines pour concrétiser ces annonces par un accord entre la Région Réunion et le Tamil Nadu.

Nadia RAMASSAMY

Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer

Députée de La Réunion