Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Ces Grandes Maisons qui se situaient autrefois au centre d'un tourbillon de passions avec la construction du port et du chemin de fer réunionnais, nous plongent dans les profondeurs de l'histoire de la colonisation et l'ère industrielle de La Réunion du XIXéme siècle. Elles avaient été construites à l'époque pour héberger les ingénieurs qui ont réalisé le port de la Pointe des Galets en 1879. Plus tard, on y ajouta des maisons plus modestes pour les cadres et ouvriers du Port mais aussi de la Compagnie du Chemin de fer. C'est pour cela que ce quartier qui longeait l'Avenue Amiral Bosse s'appelait Les Grandes Maisons.

