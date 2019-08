Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans toutes les religions, depuis toujours, on apprend, via Youtube, que depuis la nuit des temps, l'humanité est amenée à pratiquer le sacrifice rituel d'un animal en guise de son attachement au divin. Il en fut ainsi d'Abel et de Caïn, les 2 frères qui furent les premiers à exécuter ce rituel afin de déterminer lequel des 2 frères était le plus valeureux, le plus humble, le plus espérant en Dieu ainsi que le plus généreux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

