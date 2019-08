Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Secrétaire d'Etat en charge des personnes âgées et le Ministre de l'Education Nationale sont en visite dans l'île cette semaine. Une fois de plus : c'est du gaspillage d'argent public et de l'hypocrisie : nous n'avons rien à attendre de ces 2 personnages. Ils viennent faire la belle et le beau alors que les suppressions de postes dans l'Education Nationale n'ont jamais été aussi importantes : quelle éducation pour nos enfants ? Avec quels moyens ?

