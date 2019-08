Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

J'ai eu l'honneur de représenter l'O.N.G. internationale IWMC pour les espèces de requin à la COP18, CITES/ (convention de Washington) qui s'est déroulé à Genève. Cette instance décide des règles commerciales qui s'appliquent à la faune et de la flore sauvage mondiale. J'ai eu l'occasion de plaider à deux reprises devant l'ensemble des pays et O.N.G. en faveur d'une conservation qui serait guidée par le bon sens et la raison, et non plus par l'émotion et les spéculations (Photo DR)

