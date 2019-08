Ce samedi 24 août 2019, Madame Lucas s'est déclarée officiellement candidate à l'élection municipale de mars 2020 aux Avirons. À la lecture des organes de presse, nous découvrons qu'elle serait soutenue par la majorité municipale. Sans polémique aucune, nous souhaitons apporter quelques précisions. La population avironnaise sait que son maire actuel, René MONDON, ne sera pas candidat. (Photo d'illustration René Mondon)

Elle est en droit de savoir également qu'à aucun moment la majorité municipale n'a eu à se prononcer sur le choix d'un candidat. Madame Lucas s'est auto-proclamée candidate. Monsieur MONDON a fait le choix de rester neutre à ce jour. Son absence à la conférence de presse en est la preuve. Co-signataires de ce communiqué, nous n'apportons aucunement notre soutien à cette candidate.

Aujourd'hui, ses positions et sa vision nous confortent dans notre choix, en particulier quand elle souhaite dit-elle : " une meilleure stabilité pour les Avirons, notamment financière". Cette vision peu flatteuse de la commune et de ses finances, alors même que la Réunion nous envie le taux d'imposition le plus bas du département, nous envie notre maîtrise des dépenses et notre solde épargne positif, doit interpeler celui qui a dirigé la commune pendant plus de 30 ans. La majorité municipale est libre et ne soutiendra pas une candidate unique. Elle souhaite travailler dans la sérénité afin de terminer son mandat dans les meilleures conditions dans l'intérêt des Avironnais.

Nous pensons que madame Lucas n'est pas représentative de notre travail commun. Nous voulons garder notre liberté et notre fierté d'élu et nous n'accepterons pas la préemption de notre action par cette candidate. Nous souhaitons une belle campagne, respectueuse, organisée autour d'un débat d'idées attendu par tous, dans le respect démocratique de nos institutions et de leurs élus.

Line Baillif