Pour rappel la CFTC est en grève illimitée depuis le 5 juin 2019 avec les revendications suivantes :

- Le respect des recommandations SEMU (Société Française de Médecine d'Urgence) concernant le ratio personnel soignant/nombre d'entrées annuelles,

- L'ajustement immédiat des effectifs paramédicaux manquants (cadres infirmiers, infirmiers DE et aide-soignant),

- Pérenniser les postes paramédicaux : STOP aux contrats très courts de quelques jours qui ne favorisent pas la formation des agents aux spécificités du travail aux urgences et favorisant une mise en danger sur la prise en charge des usagers,

- Respect de la vie privée des agents (rappel sur les congés, les repos...),

- Prise en considération d'une vraie prise en charge des risques psycho sociaux et du risque accru d'agression en cette période où se rajoute l'affluence de patients par rapport à la dengue,

- L'institution d'une prime liée aux risques (violence, exposition au sang...),

- Reconnaissance de la spécificité infirmière par le biais de formations validantes et diplômantes, - Reconnaissance des pratiques avancées infirmière et aide-soignant,

- Respect du calendrier des travaux du secteur IOA,

- Solutionner l'absence de retour à domicile en ambulance les nuits, weekends et jours fériés, pour assurer la sécurité et la dignité des patients les plus fragiles en attente pendant de longues heures.

Solidaire du mouvement de grève nationale, le service des Urgences du CHU SUD REUNION réunit en son collectif " Soignants au bord du gouffre " a rejoint, depuis le 31 mai 2019 la CFTC pour dénoncer les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients qui ne cessent de se dégrader depuis de nombreuses années.

Les seules négociations du 27 mai ont été un échec total car aucune proposition concrète n'a été faite par la Direction jusqu'à aujourd'hui et la situation se détériore quotidiennement.

Face au mutisme de la direction et aux diverses méthodes d'intimidation, non seulement la grève continue mais le mouvement va s'amplifier car nous sommes tous des usagers potentiels.

Récemment, nos drapeaux et banderoles ont été retirés et dégradés à deux reprises de l'espace publique de l'entrée du CHU Sud, cela prouve bien que dire la vérité dérange. D'ailleurs à ce sujet une plainte a été déposée.

Les professionnels des Urgences pensent que la notion de soin n'existe plus et que cette grève à bien lieu d'être car l'insécurité des paramédicaux et des patients aux urgences perdure de façon inquiétante :



- vous attendez toujours plus de 10 heures sur un brancard,

- nous sommes toujours en sous effectif,

- nous continuons à vous accueillir dans des locaux dégradés,

- nous continuons à vous surveiller dans les couloirs,

- les contrats précaires persistent et certains postulants sont refusés...

A plusieurs reprises le plan urgences sous tension est déclenchée par les équipes. Aucuns renforts humains n'ont été alloués comme le protocole le préconise.

Nous craignons que la situation explose à l'approche de l'été avec l'épidémie de dengue que n'a pas été stoppée pendant la période hivernale.

Pour la CFTC, nous pensons que nous nous éloignons des véritables missions de services publiques au profit du secteur privé.

La santé est-elle devenue une marchandise ?

Sauvegarder notre système de santé est notre PRIORITE.

La CFTC réaffirme son désaccord sur la diminution ou disparition de certaines activités sur le bassin SUD car il s'agit de nous appauvrir sur l'offre de soins et ainsi pénaliser toute une population.

Le président CFTC du CHU Sud

Stéphane Casimir