Les élections approchent à grands pas et les bonnes volontés remplies de bienveillance et d'engagement citoyen, vont bientôt se mêler aux tumultes du terrain. En effet, quand bien même tu souhaiterais le meilleur pour tout le monde, tu n'échapperas pas aux affres et autres turpitudes de cette période mouvementée, où l'engagement, la passion et la rage, ne font pas bon ménage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

D'ailleurs, les invectives, les quolibets, les plaintes, les complaintes, les faux amis, les faux-semblants, les absurdités et autres méchancetés, commencent déjà à s'infiltrer et à se déverser dans nos quotidiens. Chap pa kom i dit! Les adeptes du développement personnel qui auront intégré la gestion du calme et de la pensée positive, sauront certainement trouver les ressources nécessaires pour débattre, écouter, proposer et militer en toute sérénité. Il en faudra.

Chacun voudra avoir raison sur tout et par dessus tout, voudra avoir raison tout le temps. En même temps, “si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas bien loin", a dit si malicieusement un humoriste.

Mais c'est l'écoute qui fait terriblement défaut. L'écoute et la bienveillance n'ont pas trop de place dans une période où la parole et l'action des élus, ou des prétendants(es) sont loin de calmer la colère des habitants."Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable", recommanda l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Ephésiens (4.26-27).

On le sait, la haine et la colère sont des poisons qui nous détruisent de l’intérieur et produisent une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. Pas bon ça les amis!! La colère, aussi légitime qu'elle puisse être, ne doit pas être la seule alternative à nos difficultés ou à nos divergences, quel qu’elles soient!

Pour ma part, je crois profondément aux valeurs d’humanismes qui habitent nos cœurs. Il nous appartient de les élever au-dessus de la colère pour restaurer un arc-en-ciel d'amour, de respect et de concorde, dans nos vies.

Aimons-nous vivants, comme dirait l'autre!!

Loulou Henry Hippolyte