Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Suite à mon action de cet après-midi, en compagnie de l'intersyndicale des Finances Publiques, de la Confédération Nationale du Logement et des usagers, devant le centre des impôts de Saint-Benoit pour dénoncer la fermeture de 8 trésoreries à la Réunion et concernant Saint Benoit, la fermeture de la trésorerie et du Service des impôts des Entreprises (SIE) ; monsieur Stéphane Fouassin, par la voix de son directeur de cabinet, a contacté mon collaborateur pour m'informer que le président de l'Association des maires de La Réunion a bien reçu l'intersyndicale qui lui a exposé les risques du projet " géographie revisitée ".

