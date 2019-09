Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le député Ratenon mène une action énergique à Saint-Benoit, face à la direction régionale des finances publiques, pour empêcher la fermeture de la Trésorerie et du Service des Impôts des Entreprises. J'applaudis cette démarche et exprime ma totale solidarité avec l'action du député et avec nos familles bénédictines. (Photo d'illustration Saint-Benoît rb/www.ipreunion.com)

