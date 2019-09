Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Monsieur le Ministre, A partir de ce dimanche 8 septembre et ce, jusqu'au dimanche 15 septembre, se dérouleront dans toute la France, hexagonale et ultramarine, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI). L'illettrisme, l'innumérisme et l'illectronisme touchent, encore aujourd'hui, de nombreux Françaises et Français et engendrent de graves conséquences sociales, économiques et sanitaires, comme l'isolement et le chômage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Monsieur le Ministre, A partir de ce dimanche 8 septembre et ce, jusqu'au dimanche 15 septembre, se dérouleront dans toute la France, hexagonale et ultramarine, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI). L'illettrisme, l'innumérisme et l'illectronisme touchent, encore aujourd'hui, de nombreux Françaises et Français et engendrent de graves conséquences sociales, économiques et sanitaires, comme l'isolement et le chômage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)