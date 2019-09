Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

On l'attendait ce Grenelle. Il vient à peine de commencer, et déjà quelques couacs. Des associations (non des moindres), qui portent à bout de bras au quotidien, des victimes de violences conjugales en grave danger, n'ont pas été invitées. Citons : " Mémoire Traumatique et victimologie" dont la présidente, Muriel Salmona, psychiatre, spécialiste en psychotraumatisme, formatrice de médecins, policiers, magistrats... auditionnée régulièrement pour son expertise. Parmi les blacklistées comme on dit sur Twitter, on retrouve " Collectif national pour les droits des femmes ", " Osez le féminisme. Abandon de famille. Tolérance zéro ", et bien d'autres. Un point commun : avoir dénoncé les failles de la loi dite " Schiappa " qui ne fixe pas un seuil d'âge de non consentement pour les enfants victimes de viol. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

