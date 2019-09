À cette rentrée scolaire la situation des personnels territoriaux n'a jamais été aussi difficile : précarité, souffrance au travail. Les collectivités surtout les mairies mènent la même politique qu'il y a 50 ans. Recrutements purement politique (sur piston) les diplômes ne servent plus à rien il faut être colleur d'affiches, tenir les bureaux électoraux, gros bras, faire des meeting chez soi...) pour être embauché et/ou titularisé.

Un des combats mené par le Snuter/Fsu a porté ses fruits à la Région qui applique des règles et des critères sur les titularisations et nous souhaitons une même transparence dans toutes les autres collectivités. Notre intervention l’année dernière a permis la réintégration des agents qui avaient vu leur contrat non renouvelé suite à la baisse de la dotation globale de fonctionnement.

Dans les lycées depuis le transfert, les agents techniques ne sont plus considérés par les chefs d’établissements. Ils ont bloqué l’attribution des tickets restaurants que la Région a accordé et qui constituait une augmentation du pouvoir d’achat de 50 euros par mois.. Les chefs d’établissements font partis des fonctionnaires les mieux payés et se permettent de pénaliser les agents de catégorie C.



Le Snuter Fsu prépare un préavis de grève dans tous les lycées pour rappeler aux chefs d’établissements l’importance des ATTE .

Christian Picard

Secretaire Snuter Fsu Territoriale