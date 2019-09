Le projet actuel de restructuration de la Direction régionale des finances publiques de La Réunion prévoit la fermeture de huit trésoreries sur treize, (Sainte-Suzanne, Saint-Benoit, Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Joseph, Le Tampon et le regroupement de deux des trois trésoreries de Saint-Denis).

Ce projet comporte un risque de fermeture à terme des services des impôts et des entreprises. En effet, cette réforme envisage de mettre en place des bornes informatiques, de transférer certaines compétences de la Direction régionale des finances publiques aux collectivités qui devront assurer un " accueil de proximité ".

En plus d’éloigner les services publics des Réunionnaises et les Réunionnais, et en particulier l’ensemble des petits entrepreneurs, qui constituent le cœur de l’activité économique de l’Île, cette réforme risque de complexifier les démarches de la population dont le quart n’est pas connectée à internet et est peu familiarisée avec l’outil numérique.

Enfin, confrontées à des restrictions budgétaires, les collectivités ne sont pas préparées à exercer ces nouvelles missions sans le transfert de personnels dûment formés, si certaines des mesures annoncées étaient confirmées.

Le gouvernement doit agir sur ce dossier et suspendre cette réforme dans l'intérêt des contribuables et des agents de la Direction régionale des finances publiques.

Nadia Ramassamy

Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer

Députée de La Réunion