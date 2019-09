Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Dès l'annonce de ce projet de rachat de Vindémia, je me suis mobilisé afin d'éviter cette opération qui pourrait placer le groupe HAYOT en position de quasi-monopole économique territoriale. J'ai rencontré les syndicats, l'Autorité de la concurrence, différents acteurs économiques de l'île, Stéphane Hayot, cosigné une lettre au Président de la République et lancé un appel aux acteurs économiques de la Réunion pour qu'ils s'entendent et faire une offre de rachat de vindémia. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès l'annonce de ce projet de rachat de Vindémia, je me suis mobilisé afin d'éviter cette opération qui pourrait placer le groupe HAYOT en position de quasi-monopole économique territoriale. J'ai rencontré les syndicats, l'Autorité de la concurrence, différents acteurs économiques de l'île, Stéphane Hayot, cosigné une lettre au Président de la République et lancé un appel aux acteurs économiques de la Réunion pour qu'ils s'entendent et faire une offre de rachat de vindémia. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)