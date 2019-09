Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dans un communiqué envoyé à la presse ce jour, le groupe GBH accuse des acteurs locaux de véhiculer de faux chiffres pour induire en erreur nombre de responsable politique et économique de l'île. Je laisse aux chefs d'entreprises de la Réunion répondre à ces accusations et d'ailleurs j'apprends et je me réjouis que les acteurs économiques locaux viennent d'annoncer ce même jour une alternative locale au rachat de vindémia, comme j'avais formulé le voeu le 6 septembre dernier.

Dans un communiqué envoyé à la presse ce jour, le groupe GBH accuse des acteurs locaux de véhiculer de faux chiffres pour induire en erreur nombre de responsable politique et économique de l'île. Je laisse aux chefs d'entreprises de la Réunion répondre à ces accusations et d'ailleurs j'apprends et je me réjouis que les acteurs économiques locaux viennent d'annoncer ce même jour une alternative locale au rachat de vindémia, comme j'avais formulé le voeu le 6 septembre dernier.