Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Avec Olivier SERVA, Président de la Délégation aux Outre-mer, Député de la Guadeloupe, nous avons présenté ce matin, à l'Assemblée nationale, devant les membres de la Délégation un rapport sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion. Pour la rédaction de ce document, j'ai eu l'occasion d'auditionner préalablement à La Réunion les Directions générales du CHU et de l'ARS Océan Indien. Celles-ci considèrent que le plan de retour à l'équilibre (PRE) s'échelonnant entre 2018 et 2022 s'inscrit dans une bonne trajectoire. En effet, le déficit de l'établissement hospitalier public a été ramené à 12 millions d'euros contre 35,5 en 2016 et 21 en 2017.

Avec Olivier SERVA, Président de la Délégation aux Outre-mer, Député de la Guadeloupe, nous avons présenté ce matin, à l'Assemblée nationale, devant les membres de la Délégation un rapport sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion. Pour la rédaction de ce document, j'ai eu l'occasion d'auditionner préalablement à La Réunion les Directions générales du CHU et de l'ARS Océan Indien. Celles-ci considèrent que le plan de retour à l'équilibre (PRE) s'échelonnant entre 2018 et 2022 s'inscrit dans une bonne trajectoire. En effet, le déficit de l'établissement hospitalier public a été ramené à 12 millions d'euros contre 35,5 en 2016 et 21 en 2017.