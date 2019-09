Demain matin débutera le procès à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et cinq autres camarades de la FI suite à la perquisition survenue il y a plusieurs mois au siège de la France Insoumise.

Je prends en ce moment même le chemin de l'aéroport pour rentrer à La Réunion pour y remplir mes obligations en circonscription. Mais je tiens à apporter publiquement mon soutien ferme et inconditionnel à nos camarades et amis dans ce procès inique et injuste. Alexandre, mon collaborateur à Paris, sera donc présent demain au Tribunal de Bobigny pour me représenter et apporter mon soutien.



La manipulation politique dans cette procédure est évidente. On veut clouer au pilori un des premiers mouvement d'opposition à la politique mortifère d'Emmanuel Macron, tout comme on a poursuivi injustement et durement de nombreux Gilets Jaunes ou militants pour le climat.



Cette méthode de guerre judiciaire contre les opposants politiques a un nom : le Lawfare. De nombreux gouvernements ultra-libéraux à travers le monde l'emploient contre les personnalités de notre camp.

Personne ne doit être dupe de ce qu'il se passe : la macronie est en train de décomposer la République. Mais nous ne cèderons pas et continuerons de lutter pour la justice sociale, fiscale et climatique.