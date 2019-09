A son arrivée, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, annonce 1.000 contrats aidés supplémentaires... la question que l'on peut se poser : est-ce des contrats aidés pour aider véritablement la population ou pour aider les maires en place à se faire réélire ? Ce qui revient à du pur clientélisme.

Il est vrai que ces contrats précaires permettent à des familles de souffler un peu, et je dis bien un peu. Mais pour autant, cela ne règle pas le problème crucial du chômage et de l’emploi.

A quand un véritable service public de l’emploi où les maires n’auraient plus la main mise sur les attributions ? Avec une gestion plus transparente et équitable. A quand une table ronde sur la mise en place de nouvelles filières créatrices d’emploi telles que l’aide à la personne, au vu des problématiques de dépendance des personnes âgées et porteuses de handicap, et la protection de notre environnement, avec les problématiques en lien avec les changements climatiques? En cette période électorale, peu de responsables politiques s’en préoccupent.

D’autres moyens sont possibles pour sortir de la précarité et de la pauvreté, à condition qu’on cesse de mentir et de tromper avec de belles promesses "grand koseur pti faiseur", et qu'on en finisse avec ces méthodes passéistes " vote pou moin ma garde in ti contrat pou ou ".

De nos jours, la population revendique sa dignité et le respect ; et le mouvement des gilets jaunes l’a beaucoup souligné. Je suis de celles qui pensent que notre peuple ne peut se résigner à mendier un petit contrat, que notre population, et surtout les jeunes, méritent que les politiques les accompagnent véritablement. Notre jeunesse est novatrice, créatrice : "Nou lé kapab"… Ce ne sont pas de vains mots, à condition qu’il y ait une volonté politique affirmée, avec une nouvelle gouvernance " alon fèr ansanm ", de dire franchement les choses. C’est possible d’inverser le cours des choses… un autre demain est possible.

A l’instar de notre jeunesse, soyons aussi novateurs dans la mise en place de nos politiques publiques, parions sur l’éducation populaire et ses valeurs pour redonner du sens à l’action publique et remettre à la population le pouvoir d’agir.

Firose Gador

Conseillère municipale du Port