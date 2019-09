Depuis quelques jours, j'entends la détresse des Réunionnais face à l'augmentation de la taxe foncière. + 50% +100% +200%... Quelle a été ma surprise lorsque j'ai reçu la mienne? Plus de 147% d'augmentation pour la taxe d'ordure ménagère. Alors que chaque semaine, je trie. Le volume de ma poubelle n'a pas augmenté. (Photo d'illustration Centre des Finances publiques)

ANECDOTE: Je me rappelle que l'année dernière, lorsque j'avais demandé une plus grande poubelle, on m'a répondu non. Et aujourd'hui, je vois cette augmentation injustifiée.

Plus de 147% d'augmentation pour la commune, alors que les nids de poules dans mon lotissement, les déchets dans les alentours, les "touffes fatac", les espaces verts non entretenus font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien.

Complètement effondré!

Les mois de novembre et de décembre s'annoncent difficiles.

Vivement le changement.

Bob MARSLYN

NB: En attendant la taxe d'habitation, je prépare la parodie sur la taxe foncière.