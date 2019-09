Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Un mois après la grande rentrée 2019, les 6 classes de BTS du lycée Cluny de Sainte Suzanne participaient pour une énième session sa journée d'intégration. Ainsi ce vendredi 20 septembre 2019, pas moins de 150 élèves de BTS de filières différentes (NDRC, DATR et CI) accompagnés d'une quinzaine d'enseignants se sont retrouvés au Cap Homard à l'Ermitage pour " faire connaissance ". Il faut savoir que ce lycée abrite deux ministères différents dans l'éducation, celui du MEN et celui du MA. L'OGEC qui est aussi présente au lycée, a pour mission de gérer ces deux entités qui se côtoient sous les mêmes toits et ce depuis des décennies. Environ 70 enseignants des deux ministères partagent ainsi les mêmes salles de classe, ou encore la même cafétéria ou encore la même salle des profs et ce avec la plus grande harmonie.

