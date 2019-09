Nous y voilà ! Ça y est, décision prise "je suis venu vous dire que je m'en vais. Et les larmes n'y pourront rien changer" comme disait Serge Gainsbourg. Dans quelques jours sonnera l'heure de la retraite...Néanmoins, je me souviendrai toujours de l'excellent accueil que j'ai reçu lors de mon arrivée au " pavillon des enfants " en 1978, moi qui venais de l'Usine sucrière de Stella (Photo d'illustration)

Ainsi, des liens très forts se sont tissés avec les uns et les autres au fil des années. Aujourd'hui me voici rendu au terme de ce long et merveilleux périple qui a duré 41 ans. En ce jour particulier, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous, en vous retraçant en quelques lignes, ce parcours riche, passionnant professionnel et personnel. D’abord, je veux surtout témoigner ma gratitude aux jeunes patients (Ados) de l’hôpital de jour de la pédopsychiatrie de St-Paul, aux familles, aux équipes pluridisciplinaires et aux médecins de la pédopsychiatrie que j’ai côtoyés, qui m’ont accompagné, formé, encouragé et valorisé au fil des années passées. Que retenir de cette période à la fois exaltante mais aussi parsemée d’instants de frustration. Bref historique…

Parcours professionnel

Ma carrière professionnelle a débuté au " pavillon des enfants " en tant qu’ASHQ dès 1978 ; puis j’ai été Aide Médico-Psychologique, avant de devenir éducateur technique spécialisé à l’hôpital de jour de la pédopsychiatrie-Ouest " groupe des grands ". Mais, j’ai été aussi formateur vacataire à l’IRTS, au rectorat… Et, depuis 2014 je suis détaché à temps plein au sein de la section syndicale majoritaire.

Aujourd’hui encore, j’effectue ce que j’ai toujours voulu faire, défendant les valeurs dont je me suis nourri durant ces 41 ans : Aider, Accompagner, Soutenir, Valoriser et Défendre. J’accorde une importance particulière aux conditions de travail, à la santé au travail, à la formation, aux promotions professionnelles qui sont devenues un véritable enjeu pour la qualité de soins, la psychiatrie/santé mentale et le bien-être au travail… Telle est ma vision, mon engagement professionnel et syndical.

Favoriser l’ascenseur social par la formation

Ayant bénéficié de l’ascenseur social suite aux diverses formations, je considère aujourd’hui qu’investir massivement dans la FORMATION pour toutes catégories du personnel à l’EPSMR permet d’anticiper, afin d’identifier et de déterminer les besoins en compétences de demain. En résumé, je nourris un grand espoir que la formation reste toujours un facteur clé de l’ascension sociale. Surtout pour une amélioration continue de la qualité de soins et des services. C’est là, tout le sens de mon engagement à l’EPSMR où j’ai toujours défendu la santé mentale, la qualité de soins et la promotion professionnelle à travers la formation.

Une belle et grande page qui se tourne

Je ne crois pas mentir en vous disant que j’ai toujours pris plaisir à venir travailler, et pendant toutes ces années, jamais je n’ai avancé à reculons, ni sur mon lieu professionnel de la pédopsychiatrie ni au syndicat. Je peux vous affirmer encore que tous ces moments de vie m’ont profondément marqué, grâces à ces magnifiques rencontres et ces moments de partage au sein de la pédopsychiatrie que je vais devoir ranger dans un coin de ma tête, en attendant de les " semer " peut-être, sur une " écriture future " ! Une chose est sûre aussi : du fait de la résurgence incessante de mes souvenirs, ces instants du passé me retiennent et me ramènent quarante et un ans en arrière. Bien que j’y pense depuis longtemps, bien que je me sois préparé du mieux possible à ce départ à la retraite je suis comme perdu au milieu d’un déluge d’émotions.

Or, les circonstances de la vie poussent parfois les belles histoires à s’arrêter un jour. Cependant, comment oublier nos séjours thérapeutiques entre autres avec nos Ados, à la neige dans le haut du Jura, à Eurodisney, en Bretagne, au parc d’Astérix, à l’île Maurice ou encore à la Réunion avec des groupes d’autistes ! Mais, je ne peux pas tourner cette belle page sans adresser aux équipes mes sincères remerciements. Merci à toutes et à tous ! Oui, merci, car grâce à vous, j’ai grandi professionnellement, j’ai évolué, j’ai appris de mes erreurs, de ces expériences très difficiles parfois et je n’ai pas besoin de vous dire combien vos conseils m’ont aidé, m’ont enrichi. Mes remerciements vont particulièrement aux jeunes patients et aux familles qui ont arrosé ma passion pour ce métier.

Fédérer et construire ensemble au-delà de nos différences

Enfin, je voudrais conclure ce parcours en affirmant combien le sens du service public, du dialogue et de la relation a été le moteur de ma vie professionnelle et syndicale. Au nom de ce privilège je salue une fois de plus, tous ceux, auprès de qui j’ai travaillé et qui m’ont soutenu pendant ces 41 ans. Bien entendu, je n’oublie pas les autres organisations syndicales de l’EPSMR, les Directions pour la qualité et l’efficacité du dialogue dans les instances, le corps médical, l’encadrement, à l’ensemble du personnel, sans oublier bien sûr ma petite famille dont le soutien, les encouragements et l’amour ont toujours été essentiels dans ce parcours… Je tiens à vous manifester, avec tout le respect qui est le mien, mes chaleureux remerciements. De plus, sur certains points de vue, nous avons su fédérer et construire ensemble au-delà de nos différences ; ce qui caractérise aujourd’hui comme demain une vraie richesse.

Alors, je vous remercie encore tous et de tout mon cœur, pour votre professionnalisme, votre dévouement et sachez en définitive que j’ai tiré une grande fierté à faire partie du monde hospitalier et syndical. Ces moments partagés ensemble ont été très riches humainement. Quoi qu’il en soit, je sais que je peux compter sur vous tous, pour activer les leviers nécessaires aux enjeux clés de demain.

Jean Claude Comorassamy, éducateur en pédopsychiatrie