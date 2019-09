En ce jour de mobilisation contre le projet de réforme des retraites s'appuyant sur le rapport Delevoye, je suis totalement solidaire des manifestations. J'avais prévu de participer au rassemblement à Saint Denis à l'appel des différents syndicats, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu être aux côtés des manifestants.

Ce projet de réforme doit être combattu de toutes nos forces car il met en péril notre système basé notamment sur la solidarité.

Comme cela ne suffisait pas, on apprend parallèlement et dans la continuité de sa politique contre les plus modestes, les plus pauvres, les plus fragiles, que le gouvernement va supprimer dès l’année prochaine l’aide accordée aux personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile !!

Ça ne peut plus continuer.

Plus que jamais, il faut se mobiliser et de manière générale : tous les secteurs d’activité, des jeunes, des chômeurs, des retraités, etc.. : il faut se lever, entrer en résistance pour faire battre en retraite Macron et son gouvernement.

Et que ceux qui continuent à soutenir Macron accepte d’être les fossoyeurs de l’humain.