Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La réforme du système des retraites et notamment son calendrier, a donné lieu à un cafouillage gouvernemental, sans compter les incohérences et sur le fond et sur la forme. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et le Premier Ministre Édouard Philippe ne semblent pas d'accord sur la présentation du rapport.

La réforme du système des retraites et notamment son calendrier, a donné lieu à un cafouillage gouvernemental, sans compter les incohérences et sur le fond et sur la forme. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et le Premier Ministre Édouard Philippe ne semblent pas d'accord sur la présentation du rapport.