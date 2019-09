Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

L'Assemblée nationale examinait cette semaine le projet de loi relatif à la bioéthique et je me félicite de l'adoption de l'article 1er visant à ouvrir l'Assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules. La démocratisation de la PMA en France est une avancée majeure pour l'égalité et la liberté. La sécurité juridique des enfants sera assurée et chaque femme pourra, désormais, accéder à la maternité, si elle le veut et ce, qu'elle soit en couple ou célibataire et quelle que soit son orientation sexuelle.

