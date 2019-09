Les salariés de XL Airways se mobilisent depuis près d'une semaine pour sauver leur entreprise, leur outil de travail, leur métier tout simplement qu'ils exercent avec dévouement et passion.

XL Airways est à l’image du transport aérien français, faite de femmes et d’hommes investis, d’un grand professionnalisme, une compagnie aérienne d’une fiabilité opérationnelle reconnue, qui opère depuis 27 ans dans des conditions de sécurité optimales.

Partenaire historique des Tours Opérateurs et agences de voyages, pionnière de la démocratisation du voyage long courrier à bas coûts, acteur majeur de la relance du tourisme dans les DOM, et dans un futur proche, espérons le, acteur important de la desserte de la Chine. Mais la situation de XL Airways est aujourd’hui tristement révélatrice des difficultés du transport aérien français.

Exposée à une concurrence déloyale, face à des opérateurs étrangers, dont les plus féroces sont extra-européens et qui pratiquent un dumping social, fiscal et tarifaire. Nous avons été totalement abandonnés et livrés à notre sort. Pire, ces compagnies se sont vues offrir le droit de bénéficier des accords dits de ciel ouvert en Europe.

Les pouvoirs publics ont été informés de leurs pratiques, dont certaines sont illégales. Les réponses apportées ont été quasi inexistantes. Aujourd’hui, notre entreprise ne peut plus lutter seule dans ce contexte. La capacité de réaction des salariés de XL Airways a été admirable, un miracle permanent.

Nous avons bataillé tous les jours. Les salariés de XL Airways ont toute leur place dans le transport aérien français. Avoir lutté dans ces conditions pendant tant d’années nous a donné une force inestimable. Nous avons résisté et avons les moyens de répondre et contribuer au renouveau des compagnies aériennes françaises.

Mieux, notre entreprise a engagé un plan de développement qui doit lui permettre d’augmenter son activité de 50% d’ici 1 an et de créer plus de 300 emplois.

Même si depuis plus de 10 ans, elle a vécu des coups du sort inconcevables notre entreprise a un avenir, c’est ce qui est le plus injuste. L’entreprise XL Airways a aujourd’hui besoin urgemment de toutes les bonnes volontés pour poursuivre son histoire.

Nous exhortons les pouvoirs publics, nos actionnaires actuels et nos autorités de tutelle à trouver une solution. Le temps presse. Ne pas le faire serait un drame social de plus dans ce contexte économique déjà morose.

SNPNC UNAC SNPL CGT UNSA