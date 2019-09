Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Il apparaît évident que les deux dates du 25 février 2019 et du 22 mai 2019 ouvrent un espace nouveau au développement et à l'extension de la lutte des Chagossiens pour retourner s'installer aux Chagos. Rappel : le 25 février, la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye actait que la Grande Bretagne est appelée à mettre fin à l'administration de l'archipel dans les plus brefs délais, à restaurer l'autorité mauricienne sur les Chagos aussitôt que possible et à permettre le retour dans leurs îles des Chagossiens.

Il apparaît évident que les deux dates du 25 février 2019 et du 22 mai 2019 ouvrent un espace nouveau au développement et à l'extension de la lutte des Chagossiens pour retourner s'installer aux Chagos. Rappel : le 25 février, la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye actait que la Grande Bretagne est appelée à mettre fin à l'administration de l'archipel dans les plus brefs délais, à restaurer l'autorité mauricienne sur les Chagos aussitôt que possible et à permettre le retour dans leurs îles des Chagossiens.