Le président du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional), M. Dominique Vienne, et les membres du conseil s'associent à l'hommage de la Nation à l'annonce du décès de M. Jacques Chirac, ancien Président de la République. (Photo d'illustration Dominique Vienne rb/www.ipreunion.com)

Les Français se reconnaissent en l'homme qu'il était, proche de ses concitoyens, forgé d'intentions profondes et incarnant les valeurs d'un humanisme républicain.

Les Réunionnais entretiennent depuis longtemps avec cette personnalité politique marquante de la Vème République un rapport singulier et profond, en écho à sa connaissance, son attachement et son action au service du développement économique et social des Outre-mer.

Le Président Vienne et les membres du Conseil adressent leurs sincères condoléances à la famille du Président de La République et s'associent à ce moment de recueillement solennel de la Nation Française.