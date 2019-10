Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Le jeudi, 19 septembre 2019, les élus du Groupe VINDEMIA (le Délégué Syndical Groupe de la CFDT, le Délégué Syndical Groupe de la CFTC, le Délégué Syndical Groupe de la CGTR, ainsi que les Secrétaires Généraux de la CFDT Commerce et Services et de la CGTR Commerce et Services ont été reçus par le Chef de Cabinet de la Ministre de l'Outre-Mer à la demande de l'UIR CFDT. L'occasion pour chacun de donner son avis et sa position quant au rachat de VINDEMIA par GBH. (Photo d'illustration jb/www.ipreunion.com)

