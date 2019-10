Dans le cadre de la visite prochaine du Président de la République, l'ensemble des organisations syndicales de la Réunion s'est réuni pour envisager les actions communes à mener.

En effet, elles considèrent que la situation sociale ne cesse d’empirer : tous les clignotants, déjà mis au jour il y a dix ans lors du COSPAR et plus récemment avec le mouvement des Gilets Jaunes, sont de plus en plus au rouge.

Les problèmes s’aggravent, de l’emploi aux conditions de travail, de la cherté de vie à l’extrême faiblesse des salaires, retraites et minima sociaux, à la casse des services publics.

Les besoins fondamentaux, dans une société minée par des inégalités croissantes, sont immenses mais ne rencontrent aucune réponse à la hauteur des enjeux.

Devant ce constat partagé, toutes les organisations syndicales ont convenu de construire l’unité pour mieux défendre ensemble les salariés et les exclus de la société.

Elles ont décidé de se saisir de la prochaine venue du Président de la République à la Réunion pour agir ensemble sur la base d’une plateforme revendicative commune.



Saint-Denis, le 3 octobre 2019