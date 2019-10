Conseillère municipale de l'opposition à St Pierre, je me dois de réagir sur l'affaire qui a été révélée par Mediapart ce 1er octobre dénonçant un bourrage d'urne dans un bureau de vote à St Pierre lors des Européennes du 26 mai 2019, favorisant ainsi le parti Les Républicains. (Photo d'illustration Européennes rb/www.ipreunion.com)

Une enquête a été ouverte par le parquet de St Pierre suivie de placement en garde à vue. Les médias nationaux en font échos dans leur tribune.

Je m’interroge : l’enquête ne peut pas être tombée au hasard sur le seul bureau électoral ou s’est déroulée la fraude ? Qu’aurait changé 19 voix sur un résultat global ? Des lors se pose la question suivante : n’avons nous pas à faire à une fraude organisée à toute autre ampleur sur l’ensemble de la commune, je m’interroge. Était- ce un moyen de disqualifier les autres listes ou un moyen de légitimer la majorité actuelle ?

La fraude qui était présentée comme un phénomène en déclin, réapparaît et met en danger la démocratie. Les pratiques frauduleuses et d’intimidation doivent cesser et l’utilisation du droit de vote par procuration doit être mieux encadré.

J’appelle les autorités compétentes à plus de vigilance à l’approche de mars 2020 pour un encadrement des bureaux de vote du territoire St Pierrois. La fraude doit être dénoncée et condamnée.

Je fais confiance à la justice et toute la lumière doit être faite sur cette affaire.

Virginie GOBALOU