Depuis le début du protocole andains en 2015, plus de trois millions de tonnes de roches ont été prélevées sur les terres agricoles pour approvisionner le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. En 2018, suite aux dévastations provoquées par les cyclones Fakir et Berguitta, nous avions alerté les services de l'État sur les risques engendrés par ces prélèvements qui fragilisent les sols. Nous demandions leur suspension au nom du principe de précaution (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mais aujourd’hui confrontés aux impasses du chantier de la NRL, les transporteurs se mobilisent. Pour défendre leurs intérêts, ils menacent de bloquer les routes et exigent une reprise des prélèvements d’andains. Ils affirment même qu’il y aurait encore 2,6 millions de tonnes d'andains exploitables à La Réunion. Pourtant, lors d’une réunion du 24 novembre 2018, les services de l’État avaient bien spécifié que le gisement de matériaux autorisés à La Réunion était estimé à 3,2 millions de tonnes et que nous arrivions au bout d’un processus avec le risque d’un épuisement de la ressource.

Il faut donc choisir, soit on privilégie l’intérêt général, la sécurité des biens et des personnes et la protection des terres arables contre les dangers de l’érosion, soit on continue allègrement les prélèvements d’andains au prétexte de finir un projet routier mal ficelé et mal pensé depuis le début. La position d’Europe Écologie Les Verts est très claire : ces prélèvements qui ont rapporté beaucoup d’argent à certains, ne sauraient se poursuivre sans conséquences graves pour l’avenir de l’agriculture réunionnaise et pour la sécurité des Réunionnais et des infrastructures de l’île.

Non aux prélèvements d’andains !

Pour EELVR