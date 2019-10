Ce vendredi 11 octobre 2019, l'équipe de Pierrick Robert a annoncé sa candidature pour les municipales de Saint-Louis. Voici le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En prévision des prochaines municipales de mars 2020, nous nous sommes réunis afin de porter notre soutien à la candidature de Pierrick Robert. Ses atouts, sa personnalité et son potentiel représentent les valeurs que nous désirons voir jaillir dans notre ville.

Nous formons dès lors une équipe à ses côtés : Thierry Souton, 2nd adjoint de 2001 à 2008 à Saint-Louis, vice-président de la Civis de 2004 à 2008 ; Carole Hoarau, défenseuse de la cause féminine et dans le monde associatif, Wilson Adras, candidat au cantonale de 2011, colistier aux municipales de 2014 ; Christian Ah Ho Nienne, élu de l'opposition LPA depuis 2014 ; Patrick Ramin, conseiller municipal de l'opposition, conseiller communautaire depuis 2014, Santal Hoarau, conseillère municipale de l'opposition ; Ambdoullah Ali, jeune impliqué dans le monde associatif dans le quartier du Gol ; A. Aziz Moussa, commerçant à Saint-Louis, colistier aux municipales de 2014 à Saint-Louis ; Clyette Lebon, employée dans une entreprise d'entretien, colistière sur la liste LPA de 2014 ; Virginie Valeama enseignante en milieu professionnel.

Nous personnalités de la société civile, associative et politique, mettons l'accent sur une candidature qui marquera un vrai tournant pour Saint-Louis et La Rivière. Elle permettra de porter des projets décisifs pour l'avenir de notre ville qui fait face à des défis majeurs. Pour nous, il est essentiel qu'une candidature audacieuse émerge, pour redonner à notre commune sa stature de ville phare, propice à l'épanouissement de chaque citoyen ! Pierrick Robert est engagé à Saint-Louis. Elu conseiller municipal de l'opposition lors du scrutin de 2014, Il fut également présent aux législatives de 2018, avec ses meilleurs résultats dans les bureaux de la commune de Saint-Louis.

Chef d'entreprise, c'est un homme d’expérience et il incarne l’élan indispensable que la société civile insuffle au monde politique actuel. Bâtisseur, sa démarche est celle d'un homme intègre, humble, fidèle à ses idées et aux valeurs. Vecteur de l'espoir de changement, il porte une vision forte qui transcende tous les clivages. Notre ville, Saint-Louis et La Rivière, est la porte du Sud et possède un potentiel inexploité de développement. Elle compte ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent et ceux qui la visitent. Valorisons nos familles, nos étudiants, nos artistes, nos sportifs, nos commerçants, nos agriculteurs, nos entrepreneurs et tous nos autres talents, ils donnent une image positive à notre commune.

Ce bassin multi culturel et cultuel mérite le meilleur de nous-même. Un héritage historique nous a été légué par nos anciens, nous avons le devoir de le conserver, de le préserver, de l'améliorer et de le transmettre pour le bien vivre de nos concitoyens. Hélas, le coût de la vie fait fuir les familles les plus modestes, ainsi que les classes moyennes, avec un taux d'imposition qui enlève du pouvoir d'achat à chaque habitant. Nos priorités sont : Faire de Saint-Louis une ville propre et sécurisée, repenser à la politique du logement social, protéger les populations les plus fragiles, offrir un équilibre dans l'ouverture vers le grand Sud, défendre l'équité à l'éducation et à la culture.

L'environnement et l'écologie seront le fil conducteur de toute nos actions. Nous lançons un appel à la population Saint-Louisienne et Rivieroise, à nous rejoindre pour construire ensemble l'avenir de notre territoire sur des bases solides. Le parcours professionnel, politique et économique fait de Pierrick ROBERT le seul à être à même d'adopter les méthodes pour mettre en oeuvre les décisions politiques éclairées, courageuses et indispensables dans le cadre du redressement et de la construction de notre commune. Entrepreneur, il dirige des équipes, négocie sans conflit et son savoir-faire lui permet de développer les outils et les méthodes pour un réel travail collaboratif au quotidien.

Témoins de sa détermination, de sa proximité, de sa bienveillance et de son écoute, nous sommes convaincus qu'il pourra réinventer et dynamiser positivement notre espace de vie commun et gérer avec rigueur d'ambitieux projets pour faire de saint-louis une ville rayonnante, verte, attractive économiquement et ouverte sur le grand sud.