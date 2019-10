Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La volonté du Conservatoire du littoral de sanctuariser cet espace remarquable pour le protéger et le conserver est louable, elle vise l'intérêt général. Mais la manière dont on s'y prend est contestable : on ne peut pas lancer une procédure d'expropriation sans en avertir les premiers concernés, les habitants. Ils se sentent floués car on leur avait promis une large concertation pour 2001 mais celle-ci n'a pas eu lieu. Les personnes publiques associées n'ont pas été consultées et il n'y a même pas eu de débat en conseil municipal. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La volonté du Conservatoire du littoral de sanctuariser cet espace remarquable pour le protéger et le conserver est louable, elle vise l'intérêt général. Mais la manière dont on s'y prend est contestable : on ne peut pas lancer une procédure d'expropriation sans en avertir les premiers concernés, les habitants. Ils se sentent floués car on leur avait promis une large concertation pour 2001 mais celle-ci n'a pas eu lieu. Les personnes publiques associées n'ont pas été consultées et il n'y a même pas eu de débat en conseil municipal. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)