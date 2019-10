Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis ces quelques jours, les transporteurs se mobilisent et mettent la pression sur la préfecture et La Région afin qu'une solution rapide soit apportée à l'approvisionnement de roches massives pour la NRL. On peut comprendre le désarroi et la colère de certains petits transporteurs: La Région s'était engagée à leur fournir du travail grâce au marché conclu avec le groupement Bouygues Vinci sur la partie Digue de la NRL. Beaucoup ont investi, se sont endettés et ils réalisent aujourd'hui que ce groupement de multinationales leur avait finalement caché leur véritable stratégie: avoir le monopole des matériaux de construction à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis ces quelques jours, les transporteurs se mobilisent et mettent la pression sur la préfecture et La Région afin qu'une solution rapide soit apportée à l'approvisionnement de roches massives pour la NRL. On peut comprendre le désarroi et la colère de certains petits transporteurs: La Région s'était engagée à leur fournir du travail grâce au marché conclu avec le groupement Bouygues Vinci sur la partie Digue de la NRL. Beaucoup ont investi, se sont endettés et ils réalisent aujourd'hui que ce groupement de multinationales leur avait finalement caché leur véritable stratégie: avoir le monopole des matériaux de construction à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)