Farid Mangrolia, était ce samedi matin en compagnie de la Vice-Présidente de la Région Réunion, Faouzia Vitry afin de rendre une visite aux commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc.

Cette rencontre avait pour but de pointer du doigt les difficultés que rencontrent ces petits commerces qui se situent dans une zone délaissée et propice à la délinquance.

Pour les commerçants et les riverains le constat est sans appel, il font face à différentes problématiques qui mettent leurs outils de travail et leur qualité de vie en péril.

En effet, l’insalubrité d’une bonne partie de la rue et de certains bâtiments abandonnés, l’insécurité au quotidien de jour comme de nuit, et aussi l’alcool et la drogue qui font des ravages dans le quartier sont des raisons parmi d’autre du ras le bol des dionysiens de cette portion de la rue Maréchal Leclerc.

" Il est urgent d’agir pour trouver ensemble des mesures concrètes, afin de mettre fin à cette sensation d’abandon que ressente ces commerçants et riverains "

C’est pourquoi nous invitons les commerçants et riverains ayant des requêtes, des projets ou des solutions à proposer, à venir échanger, se mettre autour d’une table pour déterminer les moyens d’améliorer efficacement et durablement cette portion de la rue Maréchal Leclerc.

Pour participer au groupe de réflexion, n’hésitez pas à contacter Farid Mangrolia sur la page www.facebook.com/TousDionysiens et le compte https://www.instagram.com/tous_dionysiens/

Farid Mangrolia, Tous Dionysiens