L'aviation réunionnaise vit des moments dramatiques avec le crash du Cessna 172 SP à la Plaine des Sables. L'Aéroclub du Sud est en deuil. Et c'est toute la grande famille aéronautique réunionnaise qui est en deuil.

Les collaborateurs, les membres et les pilotes de l’Aéroclub Roland Garros tiennent à exprimer leur profonde émotion et s’associent pleinement à la douleur de chacun des membres et pilotes de l’Aéroclub du Sud et de son Président Gérard Mailly.



Nos pensées les plus attristées se portent vers les deux victimes décédées, vers le passager blessé et vers Vincent Bouget, notre ami pilote et instructeur, très grièvement blessé.



Nous adressons nos sincères condoléances et nos affectueuses pensées aux familles des victimes.

Le Président de l’Aéroclub Roland Garros, Alain Graulich