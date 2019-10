Des enseignants et des parents, au total 22 dirigeants d'associations de l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré(USEP) réparties sur toute l'île, ont suivi une formation sur le fonctionnement associatif lors du week-end du 12 et 13 octobre 2019 à la Maison Régionale des Sports de Saint-Denis.

Vers 17h ce dimanche 13 octobre, c’est par des applaudissements que l’ensemble des stagiaires remercient l’équipe de formateurs USEP. En effet, ce stage, " rythmé " et " intense " selon ces responsables d’association présents, répond directement à des besoins de terrain. Dans un esprit de convivialité, plusieurs modules ont été proposés. Les participants ont donc affiné leur connaissance ainsi que les modalités de communication en lien avec leur mouvement et leurs partenaires. À partir des outils pédagogiques élaborés par l’USEP, ils ont également exploré des notions de législation et de gestion administrative et financière. Par ailleurs, en plus des ateliers de tchoukball ou de foot morpion coopétitif , ils ont organisé une rencontre sportive et associative.

L’objectif à l’USEP est d’accompagner la construction citoyenne de l’enfant, en lui permettant d’être le principal acteur dans l’organisation des manifestations et dans la vie associative.

Ces deux journées de formation adulte ont visé essentiellement à garantir un encadrement sécurisé et sécurisant, lors d’activités sportives et culturelles, pour les enfants des écoles affiliées à l’USEP.

S’il est important de saluer le degré d’engagement bénévole chez ces dirigeants d’association, il ne faudrait pas oublier celui de l’équipe de 10 formateurs de l’USEP 974.

Au même titre que leurs stagiaires, ces bénévoles n’ont pas hésité à consacrer de leur temps, pendant les vacances de juillet ou encore le samedi, à la conception et à la préparation des modules de cette formation.

A noter , lors de l’accueil et de l’ouverture de ce stage, cet investissement a été souligné par les invités officiels, tels que M. HAIM Dominique , l’Inspecteur académique en charge de l’EPS et de l’USEP, Mme Le LOUARN Anne la conseillère pédagogique départementale ou encore Mme ANGAMA Geneviève , la Présidente de la Ligue de l’enseignement et enfin M. CAYAMBO Philippe Président de l’USEP de La Réunion.

Pour finir et en réponse au dynamisme de nos associations, une formation initiale d’animateur aura lieu pendant les vacances de mars 2020. Mais avant cela, place à nos marmailles avec les stages des jeunes élus, les 16/17 et 23/24 novembre 2019 au centre Jacques Tessier.



Le comité Usep 974